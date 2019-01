City klopt Wolves, Dendoncker opnieuw in basis 15 januari 2019

00u00 0

Kleine stappen. Leander Dendoncker (23) werd gisteren beloond met zijn tweede basisplaats op rij bij Wolverhampton na een goeie prestatie in de FA Cup. Gisteren op City speelde hij voor het eerst 90 minuten in de Premier League. Gestage progressie na een frustrerende start. Dendoncker begon op het middenveld, maar werd na de vroege rode kaart voor Boly een rij achteruit getrokken. City borstelde de Wolves makkelijk van zich af na die uitsluiting. Op reserve. Twee goals van Jesus en een own-goal van Coady. Die kwam er na een van die scherp aangesneden voorzetten van Kevin De Bruyne - hij kreeg er geen assist voor. Zijn trainer acht hem nog altijd niet rijp om te starten in de Premier League. KDB wandelde vorige week na zijn vroege vervanging in de League Cup recht de kleedkamer in. Ontgoocheld. Guardiola maakte er geen probleem van, ook al klonken zijn woorden zwart op wit harder dan op band. Er is geen probleem tussen trainer en speler. De Bruyne wil gewoon zo snel mogelijk veel spelen. Kompany ontbrak. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN