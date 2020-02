Exclusief voor abonnees Citaat van de week 08 februari 2020

"Al 188 jobs waarvoor geen volk is"

Jobs waarvoor geen gegadigden te vinden zijn? Je denkt dan spontaan aan minder prettig werk, zoals schoonmaak van chemische fabrieken. Maar sommelier? Redder in een zwembad? Leerkracht? Dat zijn beroepen die kleuters invullen bij de vraag: 'Wat wil ik later worden'. Dat droom en realiteit mekaar niet vinden, is schrijnend.