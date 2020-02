Exclusief voor abonnees Citaat van de week 29 februari 2020

"Blijf weg van zetpillen"

Een verontrustend verhaal, de dood van de kleine Aro (2). Was zijn moeder labiel en onzorgvuldig, en is hij vooral daardoor gestorven? Of was het echt een kwestie van te veel zetpillen tegen de pijn? In elk geval doet het nadenken. Een kleine fout met medicatie is snel gebeurd, bij iedereen. Maar bij kleine mensjes moét het juist zijn.