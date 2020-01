Exclusief voor abonnees Citaat van de week 11 januari 2020

"Ik kan me veel meer permitteren dan een man"

Aldus de vrouwelijke advocate van Harvey Weinstein, wiens proces gestart is. Donna Rotunno kan bepaalde opmerkingen en zinnen in de mond nemen, die een man kwalijk(er) zouden worden genomen, in de rechtbank. Bijna zou je het vergeten. Vrouw zijn heeft ook voordelen.