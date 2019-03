Citaat van de week 16 maart 2019

"Onze Nikita is terug thuis"

Je zat er toch naar te kijken, naar het bronzen standbeeld van de verongelukte 16-jarige fietsster Nikita Everaert. Zelfs de gsm in de achterzak ontbrak niet. Haar ouders praten tegen het beeld, haar zus geeft het in de ochtenden een kus. Tastbaar verdriet, tot in het kleinste detail. Gemis dat levensgroot vorm kreeg. Moge het troost brengen.

