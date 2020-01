Exclusief voor abonnees CITAAT van de week "Het begon met een bijna romantische sms" 18 januari 2020

00u00 0

Paleisrevolutie bij Anderlecht. Wouter Vandenhaute, die twee jaar geleden nog met Marc Coucke vocht voor de aandelen van Anderlecht, wordt diens adviseur. En dat begon allemaal met één sms van Coucke naar Vandenhaute, aldus onze journalist: "Ik mis onze etentjes" Of wat één bericht kan doen, in een leven. Je zou voor minder al eens vaker je telefoon nemen, en angst, trots of twijfel voor enkele seconden opzijzetten.