Citaat van de week 01 februari 2020

"Champagne knallen"

De brexit is een feit. Daar is de voorbije uren de nodige drank aan te pas gekomen. Om blijdschap te vieren. Verdriet te verdrinken. Katers weg te spoelen met nieuwe katers. Terwijl hier Tournée Minérale begint, was de pub in het Verenigd Koninkrijk eventjes heel hard nodig.