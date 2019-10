Exclusief voor abonnees Citaat van de week 26 oktober 2019

Had hij niks gemerkt bij Shashia? Toen hij zijn handen om haar keel legde? Hoe ze stierf? Neen, zei Jonny Van Den Broeck op het proces van de Pokémon-moord, want hij doet dan zijn ogen toe. Geen greintje verantwoordelijkheidsbesef. Voor sommige mensen is het leven belachelijk simpel, waardoor ze het voor andere mensen heel, heel moeilijk maken. Arme familie van Shashia.