Circus-Froome begint in Ruta del Sol 06 februari 2018

Chris Froome komt op 14 februari aan de start van de Ruta del Sol en daarmee doet hij wat hij gewoon van plan was. Froome gaat in 2018 weer koersen alsof er niets aan de hand is. Zelfs al is hij in de Vuelta van 2017 betrapt op een overdosis Salbutamol. Tot hij met een sluitend verhaal komt daarover, wordt hij niet geschorst, ook niet door zijn ploeg. Wanneer hij met dat sluitend verhaal komt, ook dat is onduidelijk. En dus reist de viervoudige Tourwinnaar en winnaar van de Vuelta 2017 volgende week naar het zuiden van Spanje, zelfs al vindt de rest van de wereld dat een aanfluiting van het sérieux van het wielrennen. De zoveelste dan wel. "Ik heb er vertrouwen in dat we deze zaak tot de bodem zullen uitklaren", zegt Froome. "Daar werken we hard aan. Ik begrijp dat de situatie veel onzekerheid creëert. Ik snap ook waarom er zoveel belangstelling en speculatie is. Maar er is maar zoveel dat ik hierover kan zeggen. Want de zaak loopt nog." Bij Team Sky rekenen ze in elk geval op massale mediabelangstelling volgende week in de Ruta del Sol. (MG)

