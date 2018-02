Circus dreigt thuisbasis te verliezen 07 februari 2018

Het circus Rose-Marie Malter dreigt zijn thuisbasis in Moerbeke-Waas kwijt te spelen. Circusdirecteur Patrick Gebruers bracht zijn vergunning in orde, zodat hij tot 74 woon- en circuswagens kan stallen op de landbouwgrond van zijn moeder, maar milieurechter Jan Van den Berghe stelt zich serieuze vragen bij die toelating. "Is die vergunning wel wettig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied?", vroeg hij zich af. "Artikel 11 stelt wat je in agrarisch gebied mag doen: landbouw. Hoe kan je dan als gemeente een vergunning verlenen voor het stallen van 94 voertuigen?"

HLN