Cipollini geopereerd aan hart 23 oktober 2019

Mario Cipollini is gisteren geopereerd aan zijn hart. De voormalige topsprinter heeft al enige tijd last van tachycardie, een aandoening waarbij het hart in rust klopt met een frequentie van meer dan 100 slagen per minuut. De 52-jarige Cipollini ging onder het mes in het ziekenhuis van Ancona. De operatie is goed verlopen, al moest de Italiaan nog wel een nachtje in het ziekenhuis blijven ter observatie. (LPB)