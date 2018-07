Cipiersstaking na drie weken voorbij, maar nog geen akkoord 11 juli 2018

De staking van de cipiers is sinds gisteravond 22 uur opgeschort. Daarmee wordt er na een drie weken durende staking tegen de plannen van justitieminister Koen Geens (CD&V) voor een minimale dienstverlening, opnieuw normaal gewerkt in alle Belgische gevangenissen. Ondanks het einde van de stakingen is er geen definitief akkoord tussen de vakbonden en Geens. "Er is nog heel veel onrust onder het personeel", zegt ACOD-vakbondsman Gino Hoppe. "Tot 26 juli blijven we met het kabinet-Geens onderhandelen over wat nu op tafel ligt." Vooral hoeveel cipiers opgevorderd kunnen worden voor de minimale dienstverlening, zou nog bepaald moeten worden. Gisteren brak er nog een opstand uit in de Gentse gevangenis, toen 40 gedetineerden na de wandeling twee uur lang weigerden terug te keren naar hun cel, uit protest tegen de stakingsperikelen.

