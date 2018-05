Cipiers woedend: "Iedereen wist hoe Herman was" 30 mei 2018

De cipiers die Benjamin Herman bewaakten in de gevangenis van Marche-en-Famenne, zijn niet te spreken over het feit dat de man de gevangenis had mogen verlaten. Op de besloten Facebook-pagina 'penitentiaire beambten' spuwen ze hun gal. "Waarom maken wij eigenlijk rapporten op van onze observaties als er toch niemand is die er rekening mee houdt? Nu is er weer een drama aangericht door een individu dat zogezegd onder toezicht stond. Mijn deelneming aan de families van de onschuldige slachtoffers van deze ochtend", schrijft een cipier. "Ja, wij zijn het best geplaatst (om tekenen van radicalisering te ontdekken). Wij zitten op de eerste rij", treedt een collega hem bij. "Het is triestig. Ik ben geschokt."

