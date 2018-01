Cipiers voeren acties op in alle gevangenissen 00u00 0

In alle Belgische gevangenissen worden vanaf 29 januari acties gepland. Dat zegt Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD. De aanleiding is bekend: het personeelstekort. Het gevangenispersoneel zal op 29 januari twee uur later starten met werken. Op 2 februari en 9 februari volgen 24 urenstakingen. "Op 12 februari volgt een evaluatie", zegt vakbondsman De Kaey. "Als minister van Justitie Koen Geens dan niet over de brug komt, volgt vanaf 19 februari een 48 urenstaking."

