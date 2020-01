Exclusief voor abonnees Cipiers staken omdat ze straks minder zullen kunnen staken 23 januari 2020

In verschillende gevangenissen in ons land hebben de cipiers het werk neergelegd. In Leuven-Centraal is gisteren om 22 uur een 24 urenstaking losgebroken, in de gevangenis van Brugge wordt nog tot deze ochtend gestaakt. Ook in de gevangenis van Sint- Gillis (vanavond en zondagavond) en Mechelen (zondagavond) wordt het werk neergelegd. De vakbonden zijn misnoegd over de invoering van een minimale dienstverlening. "Er zouden dan nog bitter weinig mensen kunnen staken", klinkt het. Overleg met justitieminister Geens (CD&V) leverde voorlopig niets op. De acties zijn meer dan waarschijnlijk een voorbode van meer. Maandag wordt verder vergaderd.