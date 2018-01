Cipiers houden "emotionele staking" na aanval op collega 00u00 0

De cipiers van de gevangenis in Vorst hebben zaterdag en zondag met een minimumdienstverlening gewerkt, nadat een collega was aangevallen op weg naar het werk. De vrouw, die haar werkkledij al droeg, kreeg zaterdagochtend in het premetrostation Albert een schop in het gezicht. Pas toen een collega toevallig in het station passeerde, vluchtte de dader. De vrouw moest naar het ziekenhuis om genaaid te worden. "Deze staking is een emotionele reactie", zegt ACOD-vakbondsman Laurent Lardinois. "Op deze manier willen we onze steun aan onze collega betuigen." De vakbonden eisten geen extra maatregelen voor hun veiligheid. De aanval gebeurde niet in de gevangenis zelf. "Er zijn al vervoersmaatregelen en verder hebben we goed contact met de gevangenisdirecteur over onze veiligheid." (DCFS)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee