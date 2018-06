Cipiers gaan vanaf vandaag staken. Politievakbonden: "Dan wij ook" Stéphanie Romans

19 juni 2018

05u00 0 De Krant De cipiersbonden van ACV en ACOD dekken vanaf vanochtend 6 uur alle stakingsacties in de gevangenissen. Daarmee protesteren ze tegen de geplande minimale dienstverlening. De politiebonden voelen de bui al hangen. "Als onze mannen cipiers moeten vervangen, mogen zij óók staken."

In het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kan een gevangenisbewaker al na 24 uur staken worden opgevorderd om te werken. "Zo maakt hij ons monddood", zegt Gino Hoppe van ACOD Openbare Diensten. "We hadden een prima tegenvoorstel. Toch wil de minister per se verder gaan."

Vanochtend bespreken de bonden het plan met de cipiers. "Onze achterban mag zelf beslissen of er gestaakt wordt. Als ze protesteren - en dat verwacht ik - dan zal het vakbondsfront de acties dekken. Wat mij betreft tot Geens ons tegemoetkomt."

Politievakbonden VSOA en NSPV sputteren tegen. "We zitten al met de grote schermen voor het WK en de zomerfestivals, de nationale feestdag en de NAVO-top moeten nog komen: daar zijn allemaal extra agenten voor nodig. We kunnen niet ook nog eens cipiers vervangen", zegt NSPV-voorzitter Carlo Medo. "Als onze leden opgevorderd worden en weigeren, dan zullen wij hen indekken." (SRB)