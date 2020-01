Exclusief voor abonnees Cipiers blijven staken 27 januari 2020

00u00 0

Ook deze week zullen in heel wat gevangenissen cipiers het werk neerleggen, als protest tegen de invoering van de minimale dienstverlening. Die moet garanderen dat de basisrechten van de gevangenen worden gerespecteerd tijdens een staking van meer dan 48 uur. Justitieminister Koen Geens (CD&V) duwde vorig week door en zette het overleg met de bonden na maanden onderhandelen stop. De bonden, die sinds woensdag actievoeren, vinden dat er tijdens een staking toch te veel volk aan het werk moet door de minimale dienstverlening en spreken van een "aanval op het stakingsrecht". Vanaf gisteravond 22 uur zijn er collectieve acties in de gevangenissen van Leuven-Centraal, Sint-Gillis, Dendermonde, Mechelen, Ruiselede en Wortel en van individuele acties in Merksplas, Gent en Beveren. In Leuven zal "zeker tot woensdag" worden gestaakt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis