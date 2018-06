Cipiers blijven staken, maar niet op dubbel betaalde zondag Patrick Lefelon

29 juni 2018

05u00 0 De Krant De cipiers blijven staken, maar ze werken wél opnieuw in het weekend. Op zaterdag krijgen ze een premie van 50%, op zondag één van 100% en die willen ze niet verloren laten gaan. De vakbonden geven toe dat het financiële heeft meegespeeld.

De staking gaat vandaag haar elfde dag in - al dagen er de ene dag meer cipiers op dan de andere. Vorige zondag was het al opgevallen bij politie en advocaten die dan vaak cliënten bezoeken: opvallend veel gevangenisbewakers waren aan het werk. In Antwerpen hoefde de politie zondagavond en -nacht zelfs niemand te vervangen. Op weekdagen ging slechts 20 tot 25% aan het werk, in het weekend liep dat op tot 60%. Vooral in Wallonië waren er amper stakers.

Eergisteren ging dan een nieuwe stakingskalender in: de Vlaamse, Brusselse en Waalse gevangenissen staken nu om de beurt één weekdag. Tijdens het weekend wordt niet meer gestaakt. Cipiers verliezen op een stakingsdag in de week tussen 80 en 120 euro netto, op zondag loopt dat op tot 160 à 240 euro.

De tegemoetkoming uit de stakingskas bedraagt 30 euro - die gaat in het weekend niet omhoog. ACV-secretaris Filip Dudal: "Ik ga niet ontkennen dat wij rekening hebben gehouden met het dubbel betaalde weekendwerk. Maar we hebben ook aan de drukbezette politiekorpsen en aan de gedetineerden gedacht. Zeker bij dit warme weer snakken gevangenen naar hun wandelingen, douches en het bezoek. Dit voorstel komt van de vakbondsleiding. Het personeel wilde liever doorstaken tijdens het weekend. De leiding heeft hen nipt overtuigd voor het alternerend staken, omdat dit een heel lange actie kan worden."

De cipiers protesteren tegen het voorstel van justitieminister Koen Geens (CD&V) voor een verplichte minimale dienstverlening. Het overleg tussen Geens en de vakbonden leverde gisteren alweer geen akkoord op. Maandag zitten ze opnieuw samen.