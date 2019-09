Exclusief voor abonnees Cipier zet samen met gedetineerde autodiefstal in scène 05 september 2019

Een ex-cipier van de gevangenis in Turnhout is schuldig bevonden aan oplichting en valsheid in geschrifte. Met behulp van een gedetineerde zette hij een autodiefstal in scène. Zo kon de verzekering opgelicht worden voor 90.000 euro. De gevangene in kwestie zat omwille van autodiefstal achter de tralies. De cipier wist dus bij wie hij moest zijn om er één te ensceneren. De gedetineerde schakelde zijn zoon in om de klus te klaren. Als 'doelwit' koos de cipier voor de Audi A8 van zijn vader. "Ze lieten hem stelen om meteen daarna een groter voertuig, een Audi Q7, te kunnen kopen met het verzekeringsgeld", aldus het Openbaar Ministerie. De cipier krijgt een boete van 8.000 euro en een celstraf van één jaar met uitstel. (JVN)

