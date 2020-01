Exclusief voor abonnees Cipier vecht al 4 jaar voor haar 'verboden' liefde 13 januari 2020

00u00 0

Niet iedereen heeft evenveel geluk. Een collega-cipier van Michel in de gevangenis van Turnhout vecht al meer dan 4 jaar haar stempel van schijnhuwelijk aan. Sandra Lievens (45) leerde in april 2015 via een datingsite de Turk Mustafa Acarturk kennen. Nadat ze drie keer naar Turkije was gereisd, trouwden ze op 26 oktober 2015 in Turkije. Maar België weigerde het huwelijk te erkennen en Mustafa is zelfs nog nooit ons land binnen gemogen. Sandra reist sindsdien 3 à 4 keer per jaar naar Turkije om bij haar echtgenoot te zijn. "Men vermoedt een 'carrouselhuwelijk'. Ze denken dat Mustafa meteen van mij zou scheiden als hij in België is, om dan zijn ex-vrouw en kinderen naar België te halen", getuigt Sandra. "Dat is natuurlijk absurd. Onze liefde is echt. We willen eindelijk een normaal leven leiden zoals een echtpaar hoort te hebben. Samen eten, slapen, werken, misschien zelfs af en toe ruziemaken: alles wat een normaal koppel doet. Ik denk dat ik daar ook recht op heb, toch?" (JVN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis