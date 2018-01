Cimirot meteen in de basis 27 januari 2018

00u00 0

Donderdagmiddag arriveerde Gojko Cimirot (25) in Luik. Zo'n kleine 80 uur later mag hij zich meteen opmaken voor de Clásico. De Bosnische middenvelder heeft amper twee trainingen in de benen, maar door de schorsing van Agbo en de blessure van Bokadi zijn de opties op het middenveld schaars. Sá Pinto kan net als tegen Eupen teruggrijpen naar Scholz, maar algemeen wordt verwacht dat hij Cimirot tegen Anderlecht meteen in de basis dropt. De nieuwkomer trainde de voorbije weken op volle toeren bij PAOK en speelde woensdag nog 90 minuten in de bekermatch tegen Atromitos. "Als de coach akkoord is, ben ik klaar om te starten. Ik heb gehoord dat het meteen een van de belangrijkste matchen van het jaar is. Ik verwacht een vol huis én de steun van onze fans, over wie ik veel goeds vernam. Welk soort speler ik ben? Dat zullen ze zondag wel zien, maar mijn beste positie is op het middenveld, zowel aanvallend als verdedigend. Ik hoop dat ik hier wat vaker kan scoren en meer assists kan geven." (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN