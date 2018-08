Ciman voor twee jaar naar Dijon 29 augustus 2018

Hij kondigde gisteren eerst zelf zijn vertrek aan bij Los Angeles FC. Later op de avond raakte ook bekend dat Dijon zijn nieuwe werkgever wordt. Laurent Ciman (33) tekende voor twee seizoenen bij de Franse club die momenteel mee op kop staat in de Ligue 1. Dijon betaalde naar verluidt 500.000 euro aan LA. Ciman opteerde voor Dijon omdat zijn dochtertje dat met autisme te maken heeft er net als in Montréal over de beste zorgen kan beschikken. (SJH)