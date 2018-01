Cilic wacht op Federer 26 januari 2018

00u00 0

Marin Cilic (ATP 6) werd gisteren de eerste Kroatische finalist ooit op de Australian Open nadat hij de jonge Brit Kyle Edmund (ATP 49) met 6-2, 7-6, 6-2 versloeg. De vriendelijke reus speelt een uitstekend toernooi, maar wordt ook een beetje door het lot gediend: in de kwartfinale moest Nadal opgeven met een heupblessure en nu sukkelde ook Edmund met een ongemak. "Dat hoort bij de sport", zei Cilic die in 2014 de US Open won. "Ik ben blij dat ik opnieuw een kans krijg om een grandslam te winnen." Vorig jaar in de finale van Wimbledon tegen Federer kon hij zelf door blaren op zijn voet zijn kansen niet goed verdedigen. Mogelijk kan hij overmorgen revanche nemen op de Zwitser, als Federer zijn halve finale vandaag tegen de Koreaan Chung (ATP 58) tot een goed einde brengt. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN