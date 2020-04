Exclusief voor abonnees Cijfers gaan goede kant op 29 april 2020

00u00 0

Het gaat de goede weg op met de coronacijfers. In 24 uur kwamen er 123 patiënten bij in de ziekenhuizen. Het is de tweede dag op rij dat het aantal nieuwe opnames een eind onder de 200 ligt - maandag waren het er 127. Als de daling zo doorgaat, kunnen we bepaalde lockdownmaatregelen volgens viroloog Steven Van Gucht stilaan versoepelen. "Het virus zal niet verdwijnen. Maar we kunnen het risico controleren, ook als we bepaalde maatregelen loslaten." Voorwaarde is wel dat we kwetsbare ouderen en chronisch zieke mensen blijven beschermen. "Hen moeten we ook dan nog afschermen van het virus."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen