Exclusief voor abonnees Cijfers en weetjes over Il Derby della Madonnina 21 september 2019

Eerste Milanese derby gespeeld in... Zwitserland

De eerste match tussen de twee formaties uit Milaan werd, wellicht uniek voor een derby, niet eens gespeeld in de stad, zelfs niet in het land. De twee clubs ontmoetten elkaar voor het eerst in 1908 in Chiasso op de Chiasso Cup in Zwitserland, zo'n 55 kilometer van Milaan. De Milan Football and Cricket Club won met 2-1. Doelpuntenmaker Pietro Lana zou later ook de eerste goal ooit voor de Italiaanse nationale ploeg scoren.

