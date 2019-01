Cijfers bewijzen het: Facebook is voor oude mensen 17 januari 2019

Facebook is al lang niet cool meer voor jongeren. De Belgische tieners kiezen resoluut voor Instagram. Want: 'Facebook is voor oude mensen.' Dat blijkt nu ook uit cijfers van NapoleonCat over het socialemediagebruik in ons land: dubbel zoveel 65-plussers - ze zijn met ruim een half miljoen - als jonge tieners zijn actief op Facebook. In december gebruikten 278.960 Belgische 13- tot 17-jarigen Instagram, dat zijn er bijna 6.000 meer dan het aantal Facebookgebruikers in die leeftijdsgroep. Met dank wellicht aan de vele celebrity's die actief zijn op het meer fotogerichte platform. Bij de overige Belgen blijft Facebook wel nog veruit het populairste socialemediaplatform. Met maandelijks zo'n 7 miljoen actieve gebruikers (60,6% van de Belgen) telt Facebook dubbel zoveel gebruikers als Instagram (30,2%).

