Cijfer van de week

08 februari 2020

Bij de kettingbotsing in de Beverentunnel vielen twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Een ongeval dat de schrik is van iedere automobilist: aanschuiven in de file, en in de achteruitkijkspiegel een camion zo dicht zien naderen dat je op den duur enkel nog de snuit ziet. En weten: één seconde, één meter maakt het verschil.