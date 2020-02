Exclusief voor abonnees Cijfer van de week 01 februari 2020

75

In Polen is de 75ste verjaardag van de bevrijding van het nazi-concentratiekamp Auschwitz-Birkenau herdacht. Het is een stuk geschiedenis dat in ons collectief geheugen zit, verteld door ouders en grootouders, telkens ze er woorden voor vonden. Toch schokt het elke keer weer, om ook nog eens de beelden te zien.