Cijfer van de week

In één uur tijd meldden zich deze week 200 gegadigden voor het verjaardagsfeestje van onze koning. Op 15 april wordt die 60 jaar en in mei zal hij dat vieren met landgenoten die op dezelfde dag geboren zijn. Mensen die veel gemeen hebben, want de dag en het jaar dat je geboren bent, bepalen een leven. Toch zullen ze ook heel verschillend zijn. Boeiende ontmoetingen worden dat.

