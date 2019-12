Exclusief voor abonnees Cijfer van de week 21 december 2019

00u00 0

1 (of 2)

Altijd was er op booking.com nog maar één kamer aan uitzonderlijk tarief. Misschien twee. Terwijl het er in werkelijkheid ook drie konden zijn. Die truken van de foor worden nu aan banden gelegd. Het maakt de markt eerlijker en transparanter. Maar het gevoel dat je een ongelooflijke gelukzak bent die op de valreep nog net een buitenkansje heeft gescoord: dat gaan we een béétje missen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis