Cijfer van de week 16 maart 2019

00u00 0

15

De nieuwe jongerenreeks 'Instaverliefd' zal enkel op Instagram Stories te bekijken zijn. Kort en flitsend. Acht verhaaltjes per dag, die telkens 15 seconden zullen duren, en die over 'daten' gaan. De producenten noemen het een 'fun'-reeks. Het is het soort berichten dat je leest in de krant, waarbij je beseft dat het al een tijd geleden is dat je zelf nog jong was, en waarbij je je stilaan zelfs een beetje oud begint te voelen.

