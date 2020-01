Exclusief voor abonnees CIJFER van de week 1917 18 januari 2020

Lang geleden dat er nog zoveel buzz rond een film was. Uitverkochte zalen, dit weekend wordt al de 100.000ste bezoeker verwacht. Dat cinema zijn beste tijd heeft gekend, werd nochtans gezegd. Dat het nu aan Netflix en consorten is. Maar zelfs in digitale tijden geldt één gouden regel: maak iets goeds, doe het beter dan de rest, en consumenten vinden de weg.