CIA-spionnes in Brussel

Maak plaats, seriemoordenaars, de beste spannende romans gaan tegenwoordig over spionnen en mixen realiteit met fictie. Na 'Ster van het noorden' en 'De vos' is er nu 'Wat we niet vertelden', een fascinerende reconstructie van wat de CIA in de jaren 50 uithaalde om 'Dokter Zjivago' tóch Rusland binnen te smokkelen. Daar kwamen in Prescotts versie twee verliefde CIA-spionnes aan te pas, die de verboden roman verspreidden op de Wereldtentoonstelling in Brussel. Geen verzinsel, bleek uit later vrijgegeven CIA- documenten! Van Irina en Sally's verhaal schakelt Prescott knap naar dat van schrijver Pasternak en zijn minnares, zonder dat er één de boventoon voert. Prescotts broodje is met dit debuut gebakken: ze sleepte een boekendeal van 2 miljoen dollar in de wacht, verkocht haar roman in 32 landen en maakte Hollywood warm voor een verfilming. Weetje: haar ouders waren zo'n fan van 'Dokter Zjivago', dat ze haar naar het vrouwelijke hoofdpersonage vernoemden.

