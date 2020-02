Exclusief voor abonnees CIA luisterde wereldleiders af en liet hen ervoor betalen 12 februari 2020

Overheden van over de hele wereld hebben meer dan 50 jaar lang hun gevoeligste communicatie toevertrouwd aan een bedrijf dat - zonder dat ze dit wisten - eigendom was van het Amerikaanse inlichtingenagentschap CIA en de Duitse geheime dienst BND. Dat blijkt uit gelekte rapporten. Iran, militaire junta's in Latijns-Amerika, Iran, Pakistan, zelfs het Vaticaan: iedereen was klant bij Crypto AG. Achter de schermen pasten de Amerikaanse en Duitse spionagediensten de encryptie aan, waardoor ze alle info konden ontcijferen. En ze verdienden er nog miljoenen mee ook. (LB)