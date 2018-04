CIA-directeur ontmoette Kim Jong-un 19 april 2018

00u00 0

"Mike Pompeo ontmoette vorige week Kim Jong-un in Noord-Korea. De ontmoeting was erg soepel en er werd een goede relatie gevormd. Details over de top worden nu uitgewerkt. Denuclearisatie zal een goede zaak zijn voor de wereld, maar ook voor Noord-Korea!" Met die tweet bevestigde de Amerikaanse president Donald Trump gisteren de ontmoeting tussen zijn volgende minister van Buitenlandse Zaken en de Noord-Koreaanse leider. Na maanden van spierballengerol kwamen Trump en Kim Jong-un onlangs overeen om elkaar persoonlijk te ontmoeten, waarschijnlijk in mei of juni.