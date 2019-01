CIA-agent uit succesfilm 'Argo' overleden 22 januari 2019

In de Verenigde Staten is gewezen CIA-agent Tony Mendez overleden. Hij was in 1980 betrokken bij de ontsnapping van Amerikaanse diplomaten die vastzaten in Iran. Mendez hielp hen vluchten naar de Canadese ambassade en zorgde voor valse paspoorten. Het spannende verhaal diende in 2012 ter inspiratie van de film 'Argo', met Ben Affleck als CIA-agent. De prent kreeg verschillende Oscars. De 78-jarige Mendez leed al meer dan tien jaar aan parkinson. De man overleed zaterdag in een verzorgingsinstelling in Maryland.

