Christophe Deborsu filmt docu over Bo Van Spilbeeck 22 juni 2018

Sinds ze bekendmaakte dat ze transgender is, is Bo Van Spilbeeck een rolmodel voor vele anderen geworden. Daarom filmt Christophe Deborsu nu een documentaire over haar, zo bevestigt ze zelf op Instagram. Van Spilbeeck postte deze foto van zichzelf en de Waalse journalist voor de Notre-Dame tijdens de opnames. "In Parijs met Christophe Deborsu die over mijn transitie een docu draait voor RTL TVI", schrijft ze erbij. Het programma komt eind dit jaar op het scherm op die Franstalige zender. (TK)

