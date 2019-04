Exclusief voor abonnees Christophe Achten naar Rottenburg Sport kort 10 april 2019

VOLLEYBAL

Christophe Achten, ex-assistent van Dominique Baeyens bij de Red Dragons, ook ex-Achel, ex-Genk en ex-Puurs, verlaat de Finse topklasser Loimu na twee seizoenen. Hij tekende dichter bij huis voor twee seizoenen bij het Duitse VC Rottenburg am Neckar in de eerste Bundesliga. Rottenburg, een eindje ten zuiden van Stuttgart, finishte als elfde en voorlaatste en kon zo nipt de degradatie ontwijken. Achten is ook bondscoach van de nationale vrouwenploeg van IJsland. Of dat contract verlengd wordt, moet de toekomst uitwijzen

