Christoff: "Helderziende gaf groen licht voor relatie met Ritchie" 06 november 2018

"Ik ben veel te gevoelig voor deze wereld." Dat maakt Christoff vanavond duidelijk tijdens zijn verblijf in 'Die Huis'. De schlagerzanger wordt er onder meer geconfronteerd met de zwarte dagen van zijn jeugd. Hij werd gepest toen hij als tiener de 'Soundmixshow' had gewonnen en onderging op zijn tiende een operatie voor een hersentumor. Dat hij er levend uitkwam, is nog steeds een mirakel, en dat heeft hem gesterkt in zijn geloof. Hij vertelt dat hij in die periode Rita leerde kennen, die de rol van helderziende, raadgeefster, tweede moeder en vriendin aannam. Zij was het die het licht op groen zette voor zijn relatie met Ritchie, die hij intussen ook ten huwelijk heeft gevraagd. De aflevering kent zijn apotheose in de vereniging van muziek en religie, want Christoff mag samen met een gospelkoor optreden. (TK)

