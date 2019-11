Exclusief voor abonnees Christine Lagarde nieuwe ECB-voorzitter 02 november 2019

00u00 0

Sinds gisteren is Christine Lagarde de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). De 63-jarige Française neemt de fakkel over van de Italiaan Mario Draghi, die acht jaar in de functie zat en de ECB door de nasleep van de wereldwijde financiële crisis leidde.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu