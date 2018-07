Christiano Ronaldo stuwt aandeel Juventus omhoog 06 juli 2018

De mogelijke komst van de Portugese topvoetballer Christiano Ronaldo naar het Italiaanse Juventus doet de beurskoers van de Italiaanse topclub deugd. Gisteren spurtte het aandeel 11,2% hoger, en daarmee staat de koers ruim een derde hoger dan een maand geleden. Volgens diverse media zou Juventus 100 tot 120 miljoen euro veil hebben om Ronaldo over te nemen van Real Madrid. Ronaldo speelt sinds 2008 voor Real, dat hem destijds voor 94 miljoen euro kocht van Manchester United. Ronaldo is met 451 doelpunten topscorer aller tijden van Real Madrid. Hij won met de club vier keer de Champions League en zou bij Juve kunnen rekenen op een jaarsalaris van 30 miljoen euro. De Italiaanse club gaat ervan uit dat het zowel de aankoopprijs als het jaarsalaris kan terugverdienen via de verkoop van truitjes en andere prullaria.

