Christiane (68) al 25 jaar vrijwilligster in buurthuis Hoedhaar 30 november 2019

In de sociale woonflats aan de Haarsnijderslaan is vrijdagnamiddag Christiane De Vos in de bloemetjes gezet. Zij zet zich al een kwarteeuw in als vrijwilligster in het buurtlokaal van de beruchte Dallasblokken.

