Christian Van Eyken trouwt al tijdens proces met minnares 12 april 2018

Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken gaat trouwen met Sylvia B., zijn vroegere secretaresse en minnares en ook zijn medeverdachte in een moordzaak. Het proces over die moord is nog volop aan de gang. B.'s ex-man, Marc Dellea, kreeg in 2014 een kogel in het hoofd, en Van Eyken en B. riskeren elk 30 jaar cel voor die moord. De twee trouwen in Brussel, op 5 mei, zo blijkt uit de uitnodiging die VTM NIEUWS in handen kreeg. "Omdat we van elkaar houden", zo staat er te lezen. In maart werd het proces even stilgelegd door procedureproblemen, maar vandaag wordt het hervat met een tussenvonnis. Van Eyken en B. hebben hun liefde niet verstopt: op de eerste procesdag verschenen ze hand in hand.

