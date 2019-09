Exclusief voor abonnees Christian Coleman nieuwe spurtkoning 30 september 2019

00u00 0

De leerling overtrof zaterdag zijn meester. Justin Gatlin moest in Doha de scepter afstaan aan Christian Coleman (23). Die zag Gatlin (37) altijd een beetje als zijn mentor - ze studeerden allebei aan de universiteit van Tennessee. Maar op de piste in het Khalifa International Stadium kende Coleman geen genade. Hij flitste in 9.76 over de meet, alleen Bolt won ooit met een betere tijd WK-goud (9.58 in 2009). Het zilver was voor Gatlin (9.89), het brons voor de Canadees Andre De Grasse (9.90). "Niemand zal ooit Bolt evenaren", bleef Coleman bescheiden. "Ik kan alleen maar m'n best doen en niet proberen Bolt te zijn." Dat zal hij op dit WK zeker niet zijn, want Coleman gaf forfait voor de 200m. (VH)