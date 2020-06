Exclusief voor abonnees Christian Brückner gelinkt aan nog twee andere verdwijningen 08 juni 2020

Over de hele wereld zijn speurders geïnteresseerd in Christian Brückner, en worden oude verdwijningsdossiers van onder het stof gehaald om te bekijken of de Duitser eraan kan gelinkt worden. Zo onderzoekt het gerecht in Portugal of de man iets te maken heeft met de verdwijning van René Hasee, een Duits jongetje van 6 dat op 21 juni 1996 verdween tijdens een vakantie in de Algarve - een streek die Brückner kent als zijn broekzak. En in Duitsland wordt onderzocht of er een link is met de verdwijning van Inga Gehricke, een 5-jarig meisje dat op 2 mei 2015 verdween tijdens een familie-uitje in deelstaat Saksen-Anhalt. In die buurt zou Brückner de dag voor haar verdwijning betrokken geweest zijn bij een verkeersongeval. Intussen raken ook steeds meer details bekend over de levenswandel van Brückner. Zo zou hij als kind al onhandelbaar geweest zijn. Dat schrijft de Britse krant 'Daily Mail', na een bezoek aan de buurt waar de man opgroeide. "Hij werkte zich voortdurend in nesten, tot frustratie van zijn adoptieouders", zeggen buren van het gezin. "Het ging van kwaad naar erger toen zijn vader na een zwaar ongeval in een rolstoel belandde. Zijn moeder kon Christian niet aan. Uiteindelijk stuurde ze hem naar een jeugdinstelling."

