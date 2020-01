Exclusief voor abonnees Chris Van den Abeele wordt commentator voor blinden bij Antwerp 09 januari 2020

00u00 0

Radio 1-nieuwslezer Chris Van den Abeele wordt de vaste blindencommentator tijdens de thuismatchen van Royal Antwerp FC. Na AA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Sporting Anderlecht is dit al de vijfde Belgische voetbalclub die commentaar voor blinden en slechtzienden aanbiedt. Via een headset kunnen zij de match volgen met live commentaar. En die is anders dan een radioverslag, zegt Van den Abeele. "Deze mensen willen de match van de start tot het einde beleven. Ze willen weten welke kleur schoenen de spelers dragen, welke gebaren trainer László Bölöni langs de zijlijn maakt en hoe een doelpunt gevierd wordt. Ik heb hier zoveel goesting in. Maar als de blinden zeggen dat ze die Van den Abeele niet moeten, dan zal ik ook weer stilletjes verdwijnen", lacht hij. (ADA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis