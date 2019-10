Exclusief voor abonnees Chris Janssens: "Echte verandering kon enkel met Vlaams Belang" 01 oktober 2019

Voor Vlaams Belang is de nieuwe regering gebuisd. "De echte verandering die Vlaanderen nodig heeft, kan enkel gerealiseerd worden mét het Vlaams Belang in de regering", zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. "Nog nooit was de Vlaams-nationale familie zo groot in het parlement, en nog nooit was de communautaire ambitie zo klein." Ook inzake inburgering krijgt de regering een onvoldoende. "De extra bijdrage die zou worden gevraagd voor inburgering staat geenszins in verhouding tot de werkelijke kostprijs van een inburgeringstraject en er komt geen getrapte toegang tot of wachttijd van zes maanden voor de kinderbijslag voor nieuwkomers." Tot slot schiet de ploeg van Jambon ook qua welzijn tekort. "De middelen worden opgetrokken, maar niet voldoende om de wachtlijsten in de zorg weg te werken", meent Vlaams Belang.

