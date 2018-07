Chris Froome 30 juli 2018

...is de tweede renner na Eddy Merckx die in vier grote ronden op rij het podium haalt. Merckx won de Giro en de Tour in 1972 en de Vuelta en de Giro in 1973. Froome won de Tour en de Vuelta in 2017, de Giro 2018 en werd derde in de Tour 2018.