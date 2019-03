Choupette Lagerfeld heeft nu eigen collectie Zo baasje, zo kat 16 maart 2019

Zo baasje, zo kat: de beroemde poes van de vorige maand overleden ontwerper Karl Lagerfeld, Choupette, heeft nu ook een eigen collectie. '#RIPDaddy' bestaat uit hoodies en T-shirts, maar ook bekers en telefoonhoesjes met de beeltenis van een rouwende Choupette. Initiatiefnemer is Ashley Tschudin, de vrouw achter de Instagrampagina van Choupette. De opbrengst van de collectie - de prijzen variëren van 14 euro tot 44 euro - gaat naar het goede doel: een asiel in de Amerikaanse staat Californië. "Zo kunnen we iets terugdoen voor dieren die minder fortuinlijk zijn", aldus Tschudin.

